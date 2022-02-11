القبض على متهم بجريمة قتل وآخر سرق 17 مليون دينار في بغداد

2022/02/11 | 12:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الجمعة، القبض على متهم بجريمة قتل وآخر بسرقة 17 مليون دينار عراقي في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد أن استخبر مكتب مكافحة إجرام الحبيبية من المشتكية عن حادث سرقة حقيبتها النسائية وبداخلها مبلغ من المال قدره 17 مليون دينار عراقي ومخشلات ذهبية ومستمسكات رسمية من قبل سائق تك تك في منطقة الاورفلي شرق العاصمة بغداد، تم على الفور تشكيل فريق لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز تم التوصل الى السارق وبعد أخذ الموافقات الأصولية القضائية تم القبض على المتهم وضبط في داره المبلغ المسروق دونت أقوال المتهم ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 446ق.ع".

وأضاف أن "مفارز مكتب مكافحة إجرام الغزالية ألقت القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل بالاشتراك مع متهم آخر تم القبض عليه مسبقاً ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

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