"الجائحة لم تنته بعد".. منظمة الصحة تتوقع ظهور مزيد من المتحورات

2022/02/11 | 12:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان، الجمعة، أن العالم لم يشهد بعد نهاية جائحة كوفيد-19 إذ من المتوقع ظهور المزيد من السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

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