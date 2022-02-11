علماء يصنعون سمكة من خلايا قلب بشرية تسبح بمبدأ “الانقباض”

2022/02/11 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف علماء عن سمكة غريبة جدا قاموا بتصنيعها في المختبر وتم نشر مشاهد لها وهي تسبح وتتجول في محلول الملح والغلوكوز، باستخدام نفس القوة التي يتمتع بها قلب الإنسان النابض.وطور علماء في جامعتي هارفارد وإيموري، سمكة هجينة فريدة قادرة على السباحة عن طريق “إيقاع النبض” لأكثر من 100 يوم، حيث يعلق المخترعون آمالا […]

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