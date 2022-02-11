بدء الاجتماع الأول بين التيار الصدري والعصائب لتهدئة الاوضاع في ميسان

2022/02/11 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت اللجنة المشتركة بين التيار الصدري وعصائب أهل الحق ،اليوم الجمعة، اجتماعها الأول في محافظة ميسان، لتدارك الاوضاع الامنية ودرء الفتن في المحافظة.

هذا وقد أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الخميس، إرسال “وفداً عالي المستوى” الى محافظة ميسان، لإنهاء “الفتنة بين التيار والعصائب”.

وبحسب بيان للصدر ، فإن الوفد يتكون من “عون عبد النبي، وحازم الأعرجي، ومؤيد الأسدي”.

وهدد الصدر، بـ “البراءة من الطرفين” وسحب يده في حال عدم التعان لـ “إنهاء الفتنة”.

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