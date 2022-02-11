مقتل 20 شخص وأكثر من 30 جريح في حادث سقوط حافلة في البيرو

2022/02/11 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم ،اليوم الجمعة، وجرح 30 آخرون في حادث سقوط حافلة في منحدر بشمال بيرو.

وقالت الحكومة المحلية، إلى الحافلة سقطت من علو 100 متر في منطقة ليبرتاد النائية بعد ظهر الأربعاء.

وكانت الحافلة في طريقها من تايابمبا إلى تروخيو، في رحلة تبلغ مسافتها 340 كلم وتستغرق 14 ساعة بسبب رداءة الطرق.

وكثيرا ما تقع حوادث مرور في بيرو لسوء حالة الطرق والسرعة والافتقار للافتات المرورية، عدا عن عدم صرامة السلطات في تطبيق القوانين.

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