بالصور.. ضبط كدس للعتاد يحتوي على مواد متفجرة في قضاء الطارمية

2022/02/11 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات ،اليوم الجمعة، عن ضبط كدس للعتاد يحتوي على مواد متفجرة شمالي بغداد

وأكدت الوكالة انه بعملية استباقية استندت على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط كدس للعتاد في منطقة السلمان ضمن قضاء الطارمية احتوى على رمانات هجومية والغام ضد الأشخاص تابعة الى عصابات داعش الإرهابية يستخدم لاستهداف القوات الأمنية.

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