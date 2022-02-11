بلينكن: الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت

2022/02/11 | 13:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكية، انتوني بلينكن، إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت بما في ذلك من تحركات قد تبدأ حتى خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية، بكين.

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