تراجع أسعار النفط بعد بيانات أمريكية

2022/02/11 | 13:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت أسعار النفط ،اليوم الجمعة، تراجعاً وسط مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة.

وأثار التضخم المخاوف بشأن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة ، وينتظر المستثمرون نتيجة المحادثات الأمريكية الإيرانية التي قد تؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من النفط الخام.

وفي الساعة 0345 بتوقيت جرينتش ، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا ، أو 0.3٪ ، إلى 91.16 دولارًا للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 15 سنتًا ، أو 0.2٪ ، إلى 89.73 دولارًا للبرميل.

وتتماشى أسعار النفط القياسية أيضًا مع أول انخفاض أسبوعي لها بعد سبعة مكاسب أسبوعية متتالية ، على الرغم من ارتفاع كلا العقدين في وقت سابق إلى أعلى مستوى في سبع سنوات.

كما يتطلع المستثمرون إلى محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق النووي ، الذي استؤنف هذا الأسبوع بعد توقف دام 10 أيام.

وقد يشهد الاتفاق رفع العقوبات على النفط الإيراني وتخفيف شح المعروض العالمي.

في غضون ذلك ، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بشكل حاد هذا العام.



وتتوقع المجموعة مكاسب قدرها 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام ، حيث يسجل الاقتصاد العالمي انتعاشًا قويًا من الوباء.

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