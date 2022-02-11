2022/02/11 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الجمعة، القبض على شخصين يُعدَّان من المزورين الخطرين للوثائق الرسمية في المحافظة.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم ضُبط بحوزة المتهمين 71 ختماً مزوراً لمختلف المؤسسات، فضلاً عن اختامٍ أخرى ، وكذلك ضبط وثائق مزورة تشمل هويات الأحوال المدنية وشهادات الوفاة وبطاقات السكن وكارتات اللقاح ووثائق تخرج وقسامات شرعية ووكالات عامة وقيود النفوس".

وأشارت إلى أنه "جرى تدوين أقوالهما أصولياً، وأحيلا إلى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين بحوزتهما أكثر من 70 ختماً مزوراً في ذي قار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين بحوزتهما أكثر من 70 ختماً مزوراً في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).