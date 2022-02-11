عمليات كربلاء توضح حقيقة وجود طائرات مسيرة في سماء المحافظة

2022/02/11 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قيادة عمليات كربلاء المقدسة، توضيحا بشأن طيران طائرات مسيرة في سماء المحافظة.

وقال مدير اعلام قيادة عمليات كربلاء المقدسة العميد فاهم الكريطي في حديث لـ السومرية نيوز، انه "لا صحة لما ماتداولته مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو حول اطلاق نار كثيف بسبب وجود طائرات مسيرة في قضاء الهندية".

واضاف الكريطي أن "قيادة عمليات كربلاء وقيادة شرطة كربلاء تعاملتا بكل مهنية مع هذه الحالة بالتعاون مع الاجهزة الامنية لنشر مفارزها الامنية من اجل تعزيز الامن وحماية المواطنين وتم القاء القبض على من اطلقوا العيارات النارية وإثارت الهلع والخوف بين المواطنين".ودعا الاهالي، بـعدم اثارت الفوضى كون الجيش والشرطة متابع عن كثب اي حالة تمس امن واستقرار مدينة كربلاء المقدسة".

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