2022/02/11 | 13:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RblhLbwWoE8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إقبال الشباب على القاعات الرياضية في زاخو) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إقبال الشباب على القاعات الرياضية في زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).