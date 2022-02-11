صحيفة: إحباط

2022/02/11 | 13:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة المخابرات الوطنية التركية (MIT) عن محاولة خلية إيرانية اغتيال رجل أعمال "إسرائيلي - تركي" (يحمل جنسيتين)، يدعى "يائير جيلر".

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