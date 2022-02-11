سيد القمني فاضح خُبث الإخوان حيا وميتا. - سعيد الكحل

2022/02/11 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل خاض سيد القمني معركة التنوير ، بكل شراسة وشجاعة وجرأة ، خلال أربعين سنة متواصلة ، في مواجهة التيار المحافظ وتحالف الإخوان والسلفيين التكفيريين .



ويُحسب للمفكر القمني أنه واجه مخططات خصومه وأعداء الشعب المصري وكل الشعوب المسلمة في عقر دارهم ، بسلاح الفكر العقل والمنطق .



لم يجرؤ واحد من منظري الإخوان والسلفيين على مواجهة سيد القمني بنفس سلاح الفكر والعقل للرد عليه وتفنيد أطروحاته.



كل ما استطاع هؤلاء ......





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