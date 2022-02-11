القبض على متهمين أثنين بحوزتهما ( 71 ) ختماً مزوراً في ذي قار

2022/02/11 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 71 مطلوباً بحوزتهم ختماً مزوراً في ذي قار.

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بكمين محكم نفذته مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ذي قار بعد استحصال الموافقات القضائية تم القبض على شخصين يُعدَّان من المزورين الخطرين للوثائق الرسمية في المحافظة".

وأضافت انه "تم ضبط بحوزتهما 71 ختماً مزوراً لمختلف المؤسسات، فضلاً عن اختامٍ أخرى".

وأوضحت الخلية في بيانها انه "تم ايضاً ضبط وثائق مزورة تشمل هويات الأحوال المدنية وشهادات الوفاة وبطاقات السكن وكارتات اللقاح ووثائق تخرج وقسامات شرعية ووكالات عامة وقيود النفوس، وجرى تدوين أقوالهما أصولياً، وأحيلا إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما".

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