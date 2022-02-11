الإعلام الأمني يعلن اعتقال مطلوبين خطرين

2022/02/11 | 13:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، القاء القبض على متهمين أثنين بحوزتهما ( 71 ) ختماً مزوراً في محافظة ذي قار.

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وذكر بيان للخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 شباط 2022)، أنه "بكمين محكم نفذته مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ذي قار بعد استحصال الموافقات القضائية تم القبض على شخصين يُعدَّان من المزورين الخطرين للوثائق الرسمية في المحافظة".

وأضاف أنه "تم ضبط بحوزتهما ( 71 ) ختماً مزوراً لمختلف المؤسسات، فضلاً عن اختامٍ أخرى ، وكذلك ضبط وثائق مزورة تشمل هويات الأحوال المدنية وشهادات الوفاة وبطاقات السكن وكارتات اللقاح ووثائق تخرج وقسامات شرعية ووكالات عامة وقيود النفوس، وجرى تدوين أقوالهما أصولياً، وأحيلا إلى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما".

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