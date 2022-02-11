ذي قار.. محطات الصرف الصحي تهدد التنوع الأحيائي في نهر الفرات

2022/02/11 | 13:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار- واع

أكد مدير مركز شرطة حماية البيئة في محافظة ذي قار العميد رشيد عبيد، اليوم الجمعة، أن محطات الصرف الصحي تهدد التنويع الاحيائي في نهر الفرات.

وقال عبيد لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "مركز شرطة حماية البيئة رصد العديد من المشاكل والجرائم البيئية في ذي قار وخصوصاً الملوثات البيئية وخاصة محطات الصرف الصحي التي تصب في نهر الفرات دون معالجة"، لافتاً إلى انه "تم رفع أكثر من دعوى قضائية عن طريق القاضي البيئي على شبكات الصرف الصحي والتي تم نصبها دون معالجة والتي أثرت على التنويع الاحيائي وكذلك ثرت على الجوانب الصحية والاجتماعية والزراعية إضافة للجانب البايلوجي لانها تقلل من الاوكسجين المذاب في المياه وبالتالي رمي كميات كبيرة من المواد الكيمياوية الى المياه سيؤثر بايلوجياً عليها ".

وتابع ان "هناك أكثر من 10 محطات للصرف الصحي منصوبة على نهر الفرات دون معالجة وبالتالي أثرت على التنوع الاحيائي، وكذلك على الصحة العامة في مركز المدينة من قضاء البطحاء وفي سوق الشيوخ ايضا ومحطات تصريف الصحي في مناطق الفهود والمنار اضافة الى الجبايش".

وأشار الى ان "تصريف المياه أثر على الطيور والاسمكا في الاهوار وايضا على الاحياء الاخرى وتسبب كذلك بتركيز نسبة من الاملاح العالية خصوصا في الصيف ما اثر على الجانب الزراعي".

واوضح ان "تصريف المياه الصحي أثر كذلك على الجانب الصحي والصحة العامة وادى الى ظهور كثير من الامراض منها الجلدية وبالتالي كان هناك اولويات للمشاكل البيئية وفي مقدمتها مشكلة تلوث المياه".

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