الشرطة البرازيلية تعتقل متهما بسرقة نيمار

2022/02/11 | 13:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن مسؤولون برازيليون في مدينة ساو باولو أن الشرطة ألقت القبض على شخص متهم باخترق الحسابات المصرفية لنيمار، نجم باريس سان جيرمان، وسرق مرارا مبالغ تصل إلى أكثر من 40 ألف دولار.وقالت الشرطة إن المتهم يعمل في بنك به حسابات مصرفية تخص نيمار لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل ووالده الذي يدير أعماله، […]

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