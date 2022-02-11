2022/02/11 | 13:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الداخلية، توجيها يخص

المتقاعدين من ضباط ومراتب الوزارة.

وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي في

بيان، ان "التاريخ المشرف لجميع الضباط

والمنتسبين والموظفين المتقاعدين

الذين عملوا في مفاصل وزار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تصدر بيانا يخص المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تصدر بيانا يخص المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).