شرطة كربلاء تصدر توضيحاً بشأن مقتل نجل ضابط وسط المحافظة

2022/02/11 | 13:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مديرية شرطة محافظة كربلاء،

اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن مقتل ابن

ضابط في منطقة سيف سعد في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، "نود ان نوضح ان ما تم تداوله

على بعض مواقع التو

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