2022/02/11 | 13:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي،

اليوم الجمعة، في كلمة بمناسبة ذكرى

انتصار الثورة الايرانية، ان ضرورة ان

يبقى شعار لا شرقية ولا غربية عاليا،

منوها إلى أن العالم يدرك ان ايران

تعتبر اكثر الدول استقلا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الإيراني: يجب أن يبقى شعار لا شرقية ولا غربية عالياً) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الإيراني: يجب أن يبقى شعار لا شرقية ولا غربية عالياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).