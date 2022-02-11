قيادي في الفتح: جزء من العمليات الارهابية تقف خلفها ” قوى التطبيع” في العراق

2022/02/11 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في تحالف الفتح جبار المعموري، الجمعة، بان جزء من العمليات الارهابية تقف خلفها قوى التطبيع في العراق.وقال المعموري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” العراق يواجه تحديات متعددة في المشهد الامني وارتفاع وتيرة الخروقات الارهابية في الاونة الاخيرة تاتي لاسباب متعددة ابرزها عودة عوائل مخيم الهول السوري الى الداخل بالاضافة الى […]

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