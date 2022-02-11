الزاملي: دعم الشباب هي الركيزة الأساسية لبناء البلد

2022/02/11 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير

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شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ،اليوم الجمعة، في المهرجان الرياضي مارثون الدرجات الهوائية المقام في مدينة الصدر.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ان دعم شريحة الشباب ضمانة لبناء البلد ونهضته.

واشارالزاملي ان”دعم شريحة الشباب ضمانة لبناء البلد ونهضته، حيث من المؤسف ان شريحة الشباب مهملة، ومهمشة، ولايوجد لها أي دعم، بينما هي الركيزة الأساسية لبناء البلد”.

ووعد الزاملي “دعمه لهذه الشريحة من أجل نهضة البلد، ومن أجل تحصينهم من الانحراف بسبب انتشار المخدرات والمظاهر السلبية في المجتمع”.

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