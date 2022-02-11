2022/02/11 | 13:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، القاء القبض على متهمين أثنين بحوزتهما ( 71 ) ختماً مزوراً في محافظة ذي قار.وقالت الخلية في بيان، أنه “بكمين محكم نفذته مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ذي قار بعد استحصال الموافقات القضائية تم القبض على شخصين يُعدَّان من المزورين الخطرين للوثائق الرسمية في المحافظة”.وأضافت […]

ظهرت المقالة القبض على متهمين أثنين بحوزتهما 71 ختماً مزوراً في ذي قار أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين أثنين بحوزتهما 71 ختماً مزوراً في ذي قار) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين أثنين بحوزتهما 71 ختماً مزوراً في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).