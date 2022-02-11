ديشامب يلمح لاستبعاد زوما من قائمة الديوك بسبب واقعة القطة

2022/02/11 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألمح ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، إلى إمكانية استبعاد كورت زوما مدافع وست هام يونايتد الإنجليزي، من قائمة الديوك بسبب واقعة اعتداء اللاعب على قطة.

وأدان ديشامب، تصرف زوما، قائلًا عبر قناة فرانس 3 “تفاجأت بشدة مما فعله زوما، إنه أمر غير مقبول”.

وتابع “تصرف زوما لا يطاق، قسوة بدون سبب، هذه الصور مروعة للغاية ولا يمكن تحملها”.

وبشأن إمكانية استبعاد اللاعب من خياراته مستقبلًا، رد مدرب الديوك “أنا لست المدعي العام، أقوم بالاختيارات حسب معايير أخرى”.

وأشار “لقد سبق أن استبعدت لاعبين لفترة من الوقت، عندما يرتكبون أخطاء، لن أغير طريقتي عند اختياري لقائمة الديوك في المعسكر المقبل”.

ولعب كورت زوما (27 عامًا) بقميص منتخب فرنسا، 11 مباراة دولية فقط منذ اختياره لأول مرة في عام 2015.

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