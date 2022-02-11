كيف خسر إيلون ماسك 40 قمرا صناعيا بعد إطلاقها!

2022/02/11 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خسر مشروع الفضاء سبيس إكس، التابع للملياردير، إيلون ماسك، عشرات الأقمار الصناعية في عاصفة فضائية، مما أدى إلى تدمير الجزء الأكبر من الأسطول، الذي تم إطلاقه مؤخراً أثناء سقوطه باتجاه الأرض.

وقالت شركة سبيس إكس على موقعها على الإنترنت إن 40 قمراً صناعياً من أصل 49 قمراً صناعياً في مدار منخفض من ستارلينك تم إطلاقه في 3 فبراير من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا تعرض لعاصفة مغناطيسية أرضية في اليوم التالي.

وأضافت الشركة أن الأقمار الصناعية المتضررة عادت إلى الغلاف الجوي للأرض، أو أنها في طريقها للأرض، مما أدى إلى احتراقها أثناء سقوطها إلى الأرض.

وقالت سبيس إكس إن هذا يعني عدم تكوين حطام مداري وعدم سقوط أي أجزاء على الأرض.

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