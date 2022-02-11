رئيسي: لا نعول على مفاوضات فيينا ولا على العلاقة مع واشنطن

2022/02/11 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ،اليوم الجمعة، أن بلاده ما زالت متمسكة بشعار لا شرقية ولا غربية، قائلاً لا نعول على مفاوضات فيينا والعلاقة مع واشنطن.

وقال رئيسي، في مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية، إن نهج إيران مع دول الجوار، يعتمد على الاستراتيجية، وقائمة على المبادئ والقيم الواردة في الدستور، الإيراني، وفق تعزيز علاقات حسن الجوار وبناء الثقة.

وأضاف الرئيس الإيراني أن سياسية الحكومة قائمة على تمتين العلاقات الودية مع دول العالم وباقي الشركاء الدوليين، وفتح صفحة جديدة من التعاون الثنائي للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها،

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