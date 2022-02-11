اليوناني تيستيباس إلى ربع نهائي روتردام

2022/02/11 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تأهل لاعب التنس اليوناني، ستيفانوس تيستيباس، المرشح الأول للقب، إلى ربع نهائي بطولة روتردام في هولندا، بالفوز اليوم الخميس على البيلاروسي إيليا إيفاشكا بواقع (6-4 و6-1)، ليواجه الأسترالي أليكس دي منوار.

واستغرق اللاعب، الذي بلغ نصف النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وهي البطولة الوحيدة التي خاضها في عام 2022 بجانب كأس رابطة محترفي التنس، 72 دقيقة للفوز على خصمه البيلاروسي.

وينتظر تيستيباس الآن الأسترالي أليكس دي منوار، بحثا عن موقع في نصف النهائي، الذي يتطلع له أيضا البطل الحالي الروسي أندريه روبليف، ثاني المرشحين الأوفر حظا، الذي فاز على الكوري الجنوبي كوون سون وو بواقع 6-3 و6-3، والتشيكي جيري ليتسكا الذي هزم الهولندي بوتيتش فان دي زاندشلوب، بواقع 1-6 و6-4 و6-4.

وسيواجه ليتسكا الإيطالي لورنزو موسيتي، في ربع النهائي، بينما يلاقي روبليف الفائز من لقاء الهولندي تالون جريكسبور، والمجري مارتون فوكسوفيكس.

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