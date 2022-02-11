رئاسة الجمهورية .. مفتاح العملية السياسية

2022/02/11 | 14:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / أياد السماوي… المادة 67 من الدستور العراقي وصفت رئيس الجمهورية بأنّه رئيس الدولة , بمعنى أنّه رئيسا لكلّ العراق وليس رئيسا لجزء منه ..ورمزا لوحدة الوطن ، أي أن يكون مؤمنا بوحدة العراق أرضا وشعبا ولا يعمل على فصل أيّ جزء منه ..يمثل سيادة البلاد ، أي يمّثل الدولة العراقية […]

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