2022/02/11 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رهن الحزب الديمقراطي الكردستاني في ديالى تنفيذ اتفاقات عودته السياسية إلى مناطق النزاع بتشكيل الحكومة المقبلة، فيما فند وجود خلافات مع الاتحاد الوطني حيال العودة السياسية والأمنية للكرد في الفترات المقبلة.

وقال مسؤول إعلام الحزب، شيركو توفيق، ان الحزب يأمل وينتظر تشكيل الحكومة المقبلة للشروع بتنفيذ مطالبه المشروعة المتفق عليها بعودة المقار والمكاتب السياسية والصلاحيات والمناصب الأمنية والإدارية كما كانت عليها قبل أحداث أكتوبر الفين وسبعة عشر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني يرهن عودته إلى مناطق النزاع بتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكردستاني يرهن عودته إلى مناطق النزاع بتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).