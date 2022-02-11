الصحة العالمية: إفريقيا تتجه نحو السيطرة على جائحة كورونا

2022/02/11 | 14:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا الدكتورة ماتشيديسو مويتي، أن إفريقيا تنتقل إلى “مرحلة السيطرة” على جائحة كوفيد -19، وأن ارتفاع معدلات التطعيم سيلعب دورا حاسما في مساعدة القارة على التعايش مع المرض.وقالت مويتي: “رغم استمرار كوفيد-19 معنا على المدى الطويل، إلا أن هناك ضوءا في نهاية النفق.هذا […]

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