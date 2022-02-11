طبيب يتحدث عن فوائد الطماطم للرئتين

2022/02/11 | 14:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث الدكتور في العلوم الطبية، وخبير التغذية الروسي ميخائيل غينزبورغ يوم عن الغذاء الأكثر فائدة للرئتين.وقال الخبير في تصريح صحفي، إنه “اتضح أنه إذا تناولت حبتين من الطماطم على الأقل في اليوم، فإن استعادة وظائف الرئة تتسارع بشكل كبير”.توصل غينزبورغ إلى هذه الاستنتاجات بعد قراءة نتائج دراسة صينية شارك فيها مدخنون […]

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