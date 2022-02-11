"الكعكة الجالبة للحظ" تُعد بمناسبة رأس السنة القمرية.. ما هي؟

2022/02/11 | 14:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا ينظر للأطباق الخاصة بمناسبة السنة القمرية الجديدة بعين واحدة.فبعضها لا يُقدَّم إلا خلال المهرجان للاعتقاد بأنها تجلب الحظ.أما بعضها الآخر الشهي جدًا فتُزيَّن بها الموائد حول العالم على مدار السنة.

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