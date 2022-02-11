مفهوم التقدم بين تطوير العلم وتحسين الانسان - زهير الخويلدي

2022/02/11 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي التقدم (من اللاتينية Progressus) هو تقدم نحو الأفضل.



الملكات والقدرات التي يمتلكها الأفراد والمجتمعات للاقتراب من الكمال تسمى قابلية الاكتمال.



التقدم في الرفاهية هو تقدم مادي ؛ أما التقدم في العلم فهو التقدم الفكري والتقني.



في حين أن التقدم الجيد هو التقدم الأخلاقي.



إن تقدم الفرد مقيد بالضرورة بضعف أعضائه وطول عمره ؛ لكن يمكن للمجتمع أن يحرز تقدمًا أكثر حسماً.



لا يمكن أن يكون التقدم هو نفسه في كل ......





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