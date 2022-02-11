2022/02/11 | 14:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوى صوت انفجار على أوتوستراد الزوق في محافظة جونية (شمالي لبنان)، الجمعة، تبين لاحقا انه ناجما عن احتراق شاحنة محملة بالمحروقات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان.. انفجار شاحنة محملة بالغاز يهز منطقة شمالية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان.. انفجار شاحنة محملة بالغاز يهز منطقة شمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).