الهايس يحذر من مغبة تشكيل حكومة أغلبية بمعزل عن الاطار

2022/02/11 | 14:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار..حذر رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس ، الجمعة، من مغبة وخطورة التفاهمات السياسية الهادفة الى عزل لاعب اساسي في العملية السياسية مؤكدا ان حكومة بلا الاطار التنسيقي لا قيمة لها وتعد فاشلة .وقال الهايس في تصريح لـ/المعلومة / ان ” التفاهمات السياسية التي تشهدها المرحلة الحالية بـ” العقيمة ” […]

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