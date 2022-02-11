الفتح يكشف عن ثغرة خطيرة في المنظومة الامنية العراقي - عاجل

2022/02/11 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، اليوم الجمعة، عن ثغرة خطيرة في المنظومة الامنية.

وقال البياتي في تصريح خاص لـ ( بغداد اليوم) ان "خلايا داعش موجودة في العديد من مناطق البلاد ومنها كركوك وهناك غطاء لها وتتحرك في بعض القواطع بحرية، إضافة الى وجود تقصير من قبل الوحدات العسكرية".

وأضاف انه "في حال تسجيل أي خرق امني فالقانون ينص على معاقبة القائد غير ان هذا الامر ومع كل الأسف غير معمول به".

وأوضح البياتي ان "التحركات الامنية وعمليات عسكرية التي تجري بين الحين والاخر لتعقب خلايا داعش ليست بالمستوى المطلوب"، لافتا الى ان "الامر الخطير الى ان قبل بدء اي عملية عسكرية يعرف الاهالي بها بل حتى مسارات تلك العمليات قبل انطلاقها وهذه تمثل ثغرة خطيرة في المنظومة الامنية يجب الانتباه لها لان داعش يستغلها في الانتقال الى مناطق اخرى لتفادي الاصطدام مع القوات الامنية".

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