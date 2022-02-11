لأداء الحج..رجل عراقي يقرر السير من بريطانيا الى مكة

2022/02/11 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

ابدى العراقي آدم محمد رغبته بالسير من بريطانيا إلى مكة المكرمة لأداء الحج.

وقال محمد انه انطلق آدم قبل 6 أشهر في رحلته من بريطانيا بهدف كسب رضى الله، حيث أنه تلقى المساندة في الكثير من البلدان التي مر بها.

وأضاف ادم محمد البالغ من العمر 52 عاماً في مقابلة تابعتها (بغداد اليوم): "أتوقع الوصول إلى مكة في تموز القادم، وقد استعنت بعربة لنقل مستلزماتي أثناء في الرحلة".

وأشار آدم إلى أن الفكرة جاءت بعد أن فرضت العديد من الدول حظر التجول والسفر بسبب فيروس كورونا، وقد انشغلت لـ سنة ونصف في القراءة العميقة للقرآن وفهم النصوص بتمعن".

واوضح: "فجأة استيقظت من النوم وشيء ما يدفعني لفعل ذلك، وكأن صوت داخلي قال لي عليك الذهاب سيرا على الأقدام إلى مكة".

وفي استراحة إسطنبول شعر آدم أن الفكرة جنونية وأنه يجب عليه تجاهلها، وإلا أنه سرعان ما تجاهل تلك الأفكار وقال: "شيء ما في داخلي يشبه البركان في صدري يقول لي أكمل الرحلة".

وأكد آدم أن ما يفعله في هذه الرحلة لوجه الله وليس لتسجيل أي أرقام قياسية، وتبقى لآدم الذي وصل إلى تركيا الدخول إلى سوريا، ومن ثم إلى الأردن، ثم إلى المدينة المنورة في السعودية، ومن المقرر أن ينتظر آدم موسم الحج، ومن ثم يكمل سيره نحو مكة المكرمة.

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