استشهاد منتسب امني خلال فض نزاع عشائري في ميسان

2022/02/11 | 14:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / استشهد منتسب امني خلال فض نزاع عشائري اندلع في قضاء الكحلاء شرقي ميسان .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان نزاعاً عشائرياً اندلع في قضاء الكحلاء ، وقد استشهد منتسب في الشرطة خلال محاولة فض النزاع"./انتهى

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