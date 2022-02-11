سامسونغ تعلن توفير تحديثات للنظام لمدة 4 سنوات واخرى أمنية لمدة 5 سنوات على أجهزتها

2022/02/11 | 14:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت شركة سامسونغ عن توفيرها تحديثات للنظام لمدة 4 سنوات واخرى أمنية لمدة 5 سنوات على أجهزتها .وذكرت في بيان : ستشمل التحديثات الأجهزة اللوحية والساعات الذكية بجانب الهواتف، كما ستحصل جميعها على تحديثات أمنية لمدة 5 سنوات.واضافت : تشمل التحديثات قائمة هواتف سامسونج غالكسي وأجهزة غالكسي تاب التي ستحصل على تحديثات لمدة 4 سنوات:سلسلة Galaxy S: Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE و Galaxy S22, S22+, S22 Ultra والأجيال القادمة.سلسلة Galaxy Z: Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip والهواتف القابلة للطي في السنوات المقبلة.الأجهزة اللوحية غالكسي تاب: Galaxy TabS8, S8+, S8 Ultra وما بعدها.وساعات غالكسي الذكية: Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic وما بعدها./ انتهى3

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