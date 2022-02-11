أمراض يمكن أن تظهر لدى المتعافين من “كوفيد-19”

2022/02/11 | 14:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن البروفيسور يوري سيريبريانسكي، أخصائي الأمراض الباطنية، أن مرض “كوفيد-19” يمكن أن يحفز ظهور وتطور أمراض خطيرة مختلفة.ويشير البرفيسور الروسي، إلى أن عدوى الفيروس التاجي المستجد، لا تكتفي بإلحاق أضرار بالجسم فقط، بل يمكن أن تحفز الإصابة بأمراض أخرى.ويضيف موضحا، إن اضطراب عمل منظومة المناعة والضعف العام الناجم عن الإصابة بعدوى الفيروس […]

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