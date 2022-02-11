دولة القانون: مبادرة الإطار التنسيقي سيتبعها حراك سياسي

2022/02/11 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال ائتلاف دولة القانون ان مبادرة الإطار التنسيقي سيتبعها حراك سياسي لتكون أسلوب عمل مبينا ان المبادرة وضعت القوى السياسية على المحك.

واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن راضي في تصريح ان المبادرة التي أعلنها الإطار التنسيقي لم تكن خاصة بمكون محدد وانما موجهة لجميع القوى السياسية لأجل حلحلة الازمة السياسية والخروج من الانسداد السياسي ووضع خارطة للعمل السياسي الصحيح للمرحلة المقبلة.

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