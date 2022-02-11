بيان مشترك وصورة جماعية من لجنتي مقتدى الصدر وقيس الخزعلي في ميسان

2022/02/11 | 14:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت لجنتي التيار الصدري وعصائب أهل الحق، الجمعة، مخرجات اجتماعهم في محافظة ميسان، على خلفية الاغتيالات الاخيرة التي شهدتها المحافظة.

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وذكرت اللجنتان، في بيان متشرك، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 شباط 2022)، ان "مخرجات اجتماع أبناء الأب الواحد في محافظة ميسان هي:

١- ندين ونستنكر جميع جرائم القتل في المحافظة٢- ندعم ونساند القضاء والاجهزة الأمنية من أجل أخذ الدور الأكبر في فرض القانون والحد من الجريمة٣-نقف على مسافة واحدة من الجميع٤-استمرار عمل اللجنة ومتابعة التحقيق وكشف الجناة من أجل أخذ جزاءهم العادل قانونياً٥- ندعو أهالي محافظة ميسان التحلي بالصبر لتفويت الفرصة على من يريد اثارة الفتنة بين ابناء الأب الواحد (محمدالصدر)٦-نأمل من وسائل الاعلام توخي الحذر والدقة في نقل الاخبار من مصادرها الصحيحة وليس من ما تنشره مواقع التواصل الاجتماعي المغرضة.

وعقدت اللجنة المشتركة بين التيار الصدري وعصائب أهل الحق، الجمعة، اجتماعها الأول في محافظة ميسان، لتدارك الاوضاع الامنية في المحافظة.

وحصل "ناس" (11 شباط 2022)، على صورة من الاجتماع الأول اللجنة المشتركة بين التيار الصدري وعصائب أهل الحق، وذلك لـ "درء الفتنة"، في محافظة ميسان.

ورد الأمين العام لـ "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، الخميس، على مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن أحداث ميسان الأخيرة.

ودعا الخزعلي، في تدوينة تابعها "ناس"، (10 شباط 2022)، إلى "التعاون مع الوفد الذي شكله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع التاكيد على ما ذكرناه في بياننا السابق من ضرورة الاحتكام الى القانون، والمقصود هنا القضاء العراقي حصراً".

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