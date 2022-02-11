الفتح: الجميع سيعتمد على مبادرتي الصدر والخزعلي لحل ازمة ميسان

2022/02/11 | 14:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اشاد تحالف الفتح، الجمعة، بموقفي زعمي حركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعي والتيارالصدر السيد مقتدى الصدر بشأن انهاء ازمة ميسان، مبينا الجميع سيعتمد على المبادرتين لنزع فتيل الازمة.وقال عضو التحالف مرتضى الساعدي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” مبادرة الشيخ الخزعلي موجودة على واقع الأرض في ميسان وان المشاكل […]

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