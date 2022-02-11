2022/02/11 | 14:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

هناك مثل شعبي عراقي يقول (من خلصت الزفة

جتّي الرعنة تهلهل).

دائماً في أحداث العراق المتراكمة

والمتوالية التي تحدث في هذا البلد من

أعمال قتل وتفجير وإغتيالات وإختطاف

لاتنتهي خوات

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