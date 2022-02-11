حادث مروع.. وفاة سائق وإصابة 12 راكبا في الديوانية (صور)

2022/02/11 | 14:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم

الجمعة، وفاة سائق وإصابة 12 راكبا إثر

حادث سير مروع في محافظة الديوانية.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "حادثا مروريا وقع إثر

تصادم بين مركبتين ع

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