محافظة عراقية تتخذ إجراءات صارمة بحق مطلقي العيارات النارية في المناسبات

2022/02/11 | 14:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة شرطة محافظة المثنى، اليوم

الجمعة، توجيهات صارمة بحق مطلقي

العيارات النارية في المناسبات

الاجتماعية.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "قيادة شرطة المثنى قامت

بأخذ كافة الإ

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