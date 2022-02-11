طالبات مسلمات يتظاهرن ضد

2022/02/11 | 15:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت احتجاجات في ولاية كارناتاكا الهندية بعد أن مُنعت بعض الطالبات من دخول مدرسة تديرها الولاية بسبب ارتدائهن الحجاب.

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