2022/02/11 | 15:00 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اكد النائب عن دولة القانون حسين البطاط ، الجمعة، دخول مبادرة الاطار التنسيقي حيز التنفيذ، مبينا ان الاطار بانتظار رد القوى السياسةي المختلفة علىها.
وقال البطاط في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” مبادرة الإطار جاءت لتصحيح المسار بعد توقف المفاوضات في الفترة السابقة”.
واضاف ان ” مبادرة الإطار تأتي لطرح رؤية جديدة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب: مبادرة الاطار قائمة وبانتظار رد الاطراف السياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد النائب عن دولة القانون حسين البطاط ، الجمعة، دخول مبادرة الاطار التنسيقي حيز التنفيذ، مبينا ان الاطار بانتظار رد القوى السياسةي المختلفة علىها.
وقال البطاط في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” مبادرة الإطار جاءت لتصحيح المسار بعد توقف المفاوضات في الفترة السابقة”.
واضاف ان ” مبادرة الإطار تأتي لطرح رؤية جديدة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب: مبادرة الاطار قائمة وبانتظار رد الاطراف السياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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