 نائب: مبادرة الاطار قائمة وبانتظار رد الاطراف السياسية

2022/02/11 | 15:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن دولة القانون حسين البطاط ، الجمعة، دخول مبادرة الاطار التنسيقي حيز التنفيذ، مبينا ان الاطار بانتظار رد القوى السياسةي المختلفة علىها.وقال البطاط في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” مبادرة الإطار جاءت لتصحيح المسار بعد توقف المفاوضات في الفترة السابقة”.واضاف ان ” مبادرة الإطار تأتي لطرح رؤية جديدة […]

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