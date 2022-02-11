الحكومة البريطانية مذنبة في محاربة عمليات تهريب البشر لصالح تنظيم داعش

2022/02/11 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد تقرير برلماني بريطاني ان حكومة المملكة المتحدة مذنبة في محاربة عمليات تهريب البشر لصالح تنظيم داعش والتخلي عن البريطانيين المُتاجر بهم، بمن فيهم الأطفال في سوريا والعراق.

وذكر موقع صحيفة نيوستيت مان في تقرير أن المجموعة البرلمانية المكونة من جميع الأحزاب والمعنية بالاتجار بالبريطانيين في سوريا والعراق توصلت إلى أدلة على أن الهيئات العامة في المملكة المتحدة فشلت في تحديد البريطانيين المعرضين لخطر الاتجار، واخفقت في إخطار أولياء أمور الفتيات الصغيرات وأولياء أمورهن، وفشلت في منع ذلك، معرضين لخطر الاتجار بهم من خلال السفر إلى مناطق الحرب.

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