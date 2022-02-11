الهجرة: نحذر العراقيين من الوقوع ضحية لشركات تخدعهم بعنوان اللجوء

2022/02/11 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الهجرة والمهجرين ،اليوم الجمعة، العراقيين من الوقوع ضحية لشركات خدعتهم بعنوان الهجرة واللجوء.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري في تصريح إن تداعيات الهجرة الأخيرة غير الشرعية الى بيلاروسيا ودفعهم باتجاه الحدود بين لتوانيا وبولندا أسهمت في انخفاض إقبال العراقيين على الهجرة، كما أن تهديد العراق بعقوبات بسبب مشاكل بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا ومحاولة بيلاروسيا إيقاف هذا العدد الكبير من العراقيين للضغط على الاتحاد الأوروبي.

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